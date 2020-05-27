Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен будет показать доходы и сколько заплатим

Владимир Зеленский заявил: амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости новшества, однако ее модель уже разработана и даже оформлена в виде законопроекта.

О том, кто в Украине должен будет заполнить документы и что может дать нулевая декларация – читайте в материале OBOZREVATEL.

Нулевая декларация для всех

Модель введения нулевой декларации уже разработана и даже зарегистрирована в парламенте. Эта норма есть в предвыборной программе Зеленского, необходимость "амнистировать капиталы" уже неоднократно повторяли и в "Слуге народа", и в Офисе президента. OBOZREVATEL проанализировал зарегистрированный законопроект №1232 и ниже приводит главные пункты:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог в 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог в 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас "слуги народа" обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить). Если есть деньги, то отдать за них часть в виде налогов легко, а вот если хочешь узаконить дом, то найти 5% его стоимости и отдать государству сложнее.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказывает OBOZREVATEL: идея нулевой декларации и амнистии капитала правильная, но только в сочетании с последующим ужесточением контроля. Если украинцы будут понимать, что они и дальше смогут прятать свои активы безнаказанно, то стимулировать их к легализации будет сложно.

Путь нулевой декларации прошли многие страны: Аргентина, Бразилии, Индонезия, Италия. Но далеко не везде этот опыт был эффективен. В Индонезии, к примеру, за время налоговой амнистии удалось задекларировать доходы на общую сумму в $366 млрд. Зависимо от того, как быстро налогоплательщики соглашались легализовать доход и возвращали ли его в страну, действовала ставка в 2-10%.

Но при этом важно отметить, что когда кампания декларирования заканчивалась, то налоговики могли оштрафовать на 200% тех, кто решил свои активы не показывать. В Италии же (амнистию капиталов там провели еще в 2000-х) вовсе начали конфисковать спрятанное состояние.

"Если на ряду с нулевой декларацией не реформировать налоговые органы, не сократить долю теневой экономики, не ввести жесткие штрафы для нарушителей, можем столкнуться с ситуацией, когда хорошая идея ничего не даст", – говорит Мазуренко.

Что нулевая декларация может дать Украине

В Украине около 30% ВВП находится в тени (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже при желании узаконить сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы: "а откуда все это?" Нулевая декларация эту проблему может решить.

Также свои активы смогут легализовать и представители крупного бизнеса. А сейчас, в связи с ужесточением финансового мониторинга, для них это вовсе откроет возможность свободно тратить деньги.

В пояснительной записке к законопроекту №1232 говорится:

нулевая декларация позволила бы легализовать и обложить налогом скрытые доходы;

освободил бы государство от необходимости тратить большие ресурсы на поиск скрытых активов.

Налог

"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – заявлял еще несколько месяцев назад в эфире одного из телеканалов глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

Налоговый эксперт Александр Почкун идею нулевой декларации поддерживает. Но при этом отмечает в комментарии OBOZREVATEL: это новшество ни в коем случае не должно касаться госслужащих. Такое "прощение" будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться: где взяли деньги и как это отображено в декларации.

К слову, идея налоговой амнистии (она же нулевая декларация) обсуждается в Украине не первый год. Еще во времена премьерства Арсения Яценюка в Кабмине обсуждали варианты ее внедрения. Однако следующий премьер Владимир Гройсман не стал утверждать предложения, которые уже были включены в проекты бюджетной резолюции. Удастся ли внедрить нулевую декларацию при премьерстве Денисе Шмыгале – покажет время.