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10 марта • обновлено в 19:53
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/ Mакроэкономика

Затронет Украину: аналитик объяснил, что будет с курсом после обвала нефти

3.6т
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Цена на нефть марки Brent из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией может обрушиться до $20 за баррель, что отразится на курсе валют в Украине.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, новый обвал стоимости нефти будет зависеть исключительно от степени "ценовой войны" между Россией и Саудовской Аравией. Причина в том, что и у первой, и у второй страны есть ресурс на то, чтобы делать это противостояние затяжным.

Курс валют

Курс валют

"В свою очередь такое падение цен на нефть отразится на курсах валют стран-экспортеров нефти и большинства сырьевых стран, к которым относится и Украина. Дело в том, что падение цен на нефть спровоцирует падение цен на другие сырьевые ресурсы, в том числе промышленные металлы, агропродукцию", – объяснил Шевчишин.

В результате Украина может пострадать как от падения стоимости сырья, так и от падения курсов валют стран-конкурентов. "То есть украинская продукция на мировых рынках, при таких же условиях, будет менее конкурентоспособна. Гривня снизится, потому что, во-первых, придется стимулировать экспорт, а, во-вторых, снизятся поступления иностранной валюты в страну со стороны экспортеров из-за падения цен на сырье", – сказал аналитик.

Впрочем, при таком сценарии для Украины возможен и позитив: снизятся цены на бензин и газ, что повлечет снижение стоимости отопления и горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
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Alex Alex
Alex Alex
Ну чё, кклы, протрезвели? А как вчера "радовались" за Россию и Рубль))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можно подумать мы прям импортом заваливаем ЕС)))не так много Украина и импортирует,продадим в Беларусь ))))
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Alex Alex
Alex Alex
Артеллерист Моня, а сало польское за какие шиши куповать будешь?))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан работает: Вооруженное разбойное нападение совершено на дом начальника управления госпредприятия НПКГ «Заря-Машпроект» (входит в «Укроборонпром») 61-летнего Валерия Подымаки. Инцидент произошел в ночь на 10 марта в Николаеве на улице Спортивной. В результате ЧП 38-летняя жена хозяина дома госпитализирована с огнестрельными ранениями бедра и живота. О случившемся в полицию сообщила сестра жены Валерия Подымаки около 03:15. По словам женщины, в дом ее родственников проникли двое неизвестных и нанесли огнестрельные ранения ее сестре — Инне Подымаке. Во время нападения в доме находились родители Валерия Подымаки и его сын. Нападавшие их связали и требовали рассказать, где хозяева хранят ценности. По предварительным данным, добычей разбойников стала незначительная сумма денег. Как рассказали сами потерпевшие, грабители ворвались в их дом с масками на лицах и разговаривали между собой с кавказским акцентом. Как сообщается на сайте ГУНП Николаевской области, хозяин дома оказал сопротивление грабителям, поэтому они завладели лишь незначительной суммой денег. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбой», а также по ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания. ____...____--
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