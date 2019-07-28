"Почему люди уезжают": зарплаты в Украине сравнили с Евросоюзом

Зарплаты в Украине должны вырасти до уровня 75% от стран-соседей, чтобы остановить катастрофический отток "заробитчан" за рубеж.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. По ее словам, украинцы получают меньше всех в Европе.

"Согласно цифрам, которые я знаю из международных исследований, в 2050 году население Украины будет составлять 36 млн, а в 2100-м – 28 млн. Поскольку у нас смертность превышает рождаемость ежегодно на 200 тысяч, мы должны более заботиться о нашей рабочей силе, поскольку ее действительно не хватает. Нужна ситуация, когда работа будет более эффективно оплачиваться, потому что первым приоритетом при поиске работы все экспертные организации признают размер зарплаты", – заявила эксперт.

"Не секрет, что размер украинской зарплаты самый низкий в Европе. Причина, почему наши люди выезжают за границу, является очевидной", – подчеркнула она.

Пашкина привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по самому богатому городу Киеву – 15 тыс. грн".

"Если мы хотим, чтобы украинцы оставались на наших рабочих местах, украинская зарплата должна составлять 65-75% от соседей. В Польше это 800 евро, в Чехии 800 евро минималка, а на квалифицированный труд 1,5 тыс. евро. Про Германию уже не говорим. Наши 600 долларов выглядят скромно", – констатировала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата в Украине, согласно данным Госстата, в мае 2019 года составила 10 239 грн, что на 17,35% больше, чем было за тот же период в 2018 году - 8725 грн.

Стало известно, в каких регионах Украины и в каких отраслях люди получают больше всего.

Также отметим, что в России самая распространенная зарплата составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

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