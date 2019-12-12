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12 декабря • обновлено в 15:50
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Запрет на ПриватБанк и рынок земли: в НБУ озвучили ультиматум МВФ по новому траншу

16.7т
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В МВФ дадут Украине новый кредит при условии, что будет принят закон, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок, а также закон о рынке земли.

Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Яков Смолий во время брифинга в НБУ в четверг, 12 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Остались незначительные технические моменты, практически. В первую очередь – закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования. Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. И также вопрос – обороте земель сельскохозяйственного назначения" , – сказал Смолий.

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Необходимость принятия закона о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов Смелый объяснил тем, что в последнее время на НБУ продолжают подавать в суды их бывшие владельцы. Но механизма возврата банков, которые были доведены до банкротства, нету. Наиболее известный судебный процесс продолжается против бывших владельцев Приват Банка. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка.

Смолий добавил, что не ожидает, что совет директоров МВФ утвердит новую кредитную программу до конца 2019 года. "Это может быть в первом квартале 2020 года", – сказал глава НБУ.

Он уточнил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет трехлетней с размером специальных заимствований – $5,5 млрд.

Запрет на ПриватБанк и рынок земли: в НБУ озвучили ультиматум МВФ по новому траншу

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Автор
Андрей Довгань
Темы
кредитование Украины транш МВФ
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
МВФ транш кредит
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tosirova tossika
tosirova tossika
всё ясно...грабить дальше будут... открытым остался только один вопрос , землю вместе с селянами продавать будут или дадут 24 часа собрать пожитки и уехать ! слава украини !
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Порошенко Петро
Порошенко Петро
Если віполнят 2-а условия (банки и земля) тогда на Зе будут давить все партии + большинство народа и Коломойский со своей шоблой - тогда не уверен что долго усидит в кресле. А если ни то и не другое - тогда МВФ не даст денег и тоже навряд kb долго усидит. Если частично - то могут біть варианті.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Все логично. Кто барышню ужинает, тот её потом и танцует. В любых позах...
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tosirova tossika
tosirova tossika
Евгений Зеленский, да эту барышню "отужинали" все кому не лень ! её уже на помойку выкинули и внимание на неё не обращают !
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Евгений Зеленский, по себе знаешь, подстилеа чеченская?))
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