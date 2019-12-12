Запрет на ПриватБанк и рынок земли: в НБУ озвучили ультиматум МВФ по новому траншу

В МВФ дадут Украине новый кредит при условии, что будет принят закон, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок, а также закон о рынке земли.
Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Яков Смолий во время брифинга в НБУ в четверг, 12 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Остались незначительные технические моменты, практически. В первую очередь – закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования. Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. И также вопрос – обороте земель сельскохозяйственного назначения" , – сказал Смолий.
Необходимость принятия закона о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов Смелый объяснил тем, что в последнее время на НБУ продолжают подавать в суды их бывшие владельцы. Но механизма возврата банков, которые были доведены до банкротства, нету. Наиболее известный судебный процесс продолжается против бывших владельцев Приват Банка. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка.
Смолий добавил, что не ожидает, что совет директоров МВФ утвердит новую кредитную программу до конца 2019 года. "Это может быть в первом квартале 2020 года", – сказал глава НБУ.
Он уточнил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет трехлетней с размером специальных заимствований – $5,5 млрд.
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