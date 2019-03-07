В ЕС будут "просто так" раздавать деньги гражданам: чего ждать украинцам

В ЕС целый ряд стран проводит эксперименты с выплатой безусловного базового дохода, а в Италии уже приняли решение раздавать своим гражданам по 500 евро "просто так". Украинцев же нововведение в ближайшее время не коснется.

OBOZREVATEL разобрался, как будет работать “базовый доход" и почему это не "грозит" украинцам.

Главное:

базовый доход для всех ввели в Италии;

возможность выплачивать определенную сумму ежемесячно также рассматривают в Финляндии, Швейцарии, Нидерландах;

базовый доход делает людей счастливее, но лишает их стимула работать;

украинцев безусловный доход в ближайшее время не коснется.

Европейцам деньги будут раздавать просто так

Идея "безусловного базового дохода" существует уже несколько столетий, но на практике ее только пробуют внедрять в отдельных странах. Как только политики развитых государств заметили, что новые технологии увеличивают ВВП, но лишают работы часть граждан, сразу же возникла идея деньги раздавать просто так. Такая себе плата "за гражданство".

Эксперименты с базовым доходом проводят (или уже провели) в Швейцарии, Нидерландах, Финляндии. Во всех этих странах выбирают группы людей (от 1,3 до 2 тыс. человек), которым ежемесячно выплачивают достаточную для безбедной жизни сумму – от 17 до 70 тыс. грн в эквиваленте. Задача эксперимента выяснить, как люди будут реагировать на ситуацию, когда работать не обязательно, а деньги дают "просто так". Если окажется, что это убьет мотивацию проявлять экономическую активность, от такой практики могут отказаться.

Принятое в Италии новшество сложно назвать "безусловным доходом". Во-первых, деньги будут выплачивать не всем, а только тем, кто имеет доход ниже 6 тыс. евро на семью и при этом недвижимость (не включая основное жилье) должна оцениваться в сумме до 30 тыс. евро. На одного человека в таком случае будут выделять 500 евро в месяц (около 15 тыс. грн). Во-вторых, помощь выделяется всего на 18 месяцев, а после месячного перерыва может быть восстановлена. Чтобы получить деньги, нужно либо 10 лет жить в Италии, либо являться гражданином этой страны.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в одном из сценариев будущего предположил, что количество рабочих мест сократится по всему миру, при этом в странах с развитой экономикой начнут выплачивать своим гражданам "безусловный доход". Это якобы позволит снять социальное напряжение в обществе. Уже сейчас противники новой промышленной революции говорят о том, что большинство людей может остаться без работы и бедствовать, в то время как крупный бизнес не только сэкономит на рабочей силе, но и будет получать сверхприбыль. Идея базового дохода, которую еще в 16-м веке описал Томас Мор, эту проблему решает.

Работает ли базовый доход?

Финны, которые два года получали базовый доход, стали здоровее и счастливее. Но при этом дополнительный доход никак не повлиял на их экономическое поведение, говорится в опубликованном Министерством соцполитики и здравоохранения Финляндии отчете. С января 2017-го по декабрь 2018-го двум тысячам безработных ежемесячно выплачивали по 560 евро (около 17 тыс. грн). Одна из ключевых целей эксперимента – узнать, поможет ли такая выплата вернуться к работе.

Чтобы финансировать базовый доход всем гражданам Финляндии, необходимо увеличить подоходный налог. А против такого новшества в первую очередь выступают работающие, которые не хотят финансировать беззаботный образ жизни сограждан.

Сами же участники эксперимента идею безусловного дохода поддерживают. "Из респондентов в тестовой группе 85 процентов согласились (полностью или частично) с утверждением, что основной доход должен быть введен как постоянная часть системы социального обеспечения в Финляндии", – говорится в отчете.

Далеко не все поддерживают идею просто так раздавать деньги, фактически оплачивая "гражданство". В ЕС главные противники новшества – профсоюзы. Ведь даже в развитых экономиках для того, чтобы ввести базовый доход, придется повышать существующие налоги. Зависимо от выбранной модели, деньги будут получать либо все граждане, либо только незащищенные или малообеспеченные слои населения. Но в любом случае спонсировать такое нововведение придется работающим своими налогами.

"Грозит" ли украинцам базовый доход

Базовый доход коснется исключительно экономически развитых стран. Главная цель такого новшества – распределить благосостояние между теми, кто за счет автоматизации получили сверхприбыль, и потерявшими в результате новой промышленной революции работу. В Украине же на рынке труда наблюдается обратная проблема – из-за трудовой миграции работодателям не удается закрыть все вакансии.

Бюджет Украины дефицитный, а собранных с работающих налогов (единого соцвзноса) не хватает даже на выплату пенсий (дефицит ПФУ составит в 2019-м 167 млрд грн). В таких обстоятельствах говорить о том, что каждый украинец сможет получать от государства определенную сумму, не приходится.

"Идея базового дохода очень популярна, но не в Украине. Тут мнения расходятся: либо это утопия, либо уже приближающееся будущее. Для нас это не просто неактуально, это невозможно. Норвегия, Швейцария – бюджеты профицитные. То есть государство тратит меньше, чем зарабатывает. А мы наоборот тратим больше, чем зарабатываем. Нет у нас денег на безусловный доход", – поясняет аналитик Егор Комов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!