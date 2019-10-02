"Заплатим сами": в бюджете-2020 предусмотрели реинтеграцию Донбасса

В бюджет Украины на 2020 год будут заложены затраты на реинтеграцию Донбасса.
Об этом на брифинге в Кабмине в среду, 2 октября, сказал премьер-министр Алексей Гончарук. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Несмотря на то, что у нас в Программе деятельности правительства нет отдельного блока по по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно. ... Мы думаем о людях. Там сейчас живут и это часть политики нашего правительства", – сказал Гончарук.
Премьер добавил, что правительство – это один из сегментов государства, и решение проблемы Донбасса также входит в компетенцию Офиса президента, СНБО, парламента.
"И от взаимодействия с этими органами зависит модель этой реинтеграции, как быстро она произойдет. Поэтому вы не найдете в Программе конкретных рассчетов с датами, но не потому, что у нас нет идей по этому поводу. А потому, что это не тот докумет, в котором эта история должна быть. Эта проблема заслуживает на отдельный документ", – сказал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
Ранее у Зеленского заявляли, что ничего не знают о согласовании формулы.
Бывший член ТКГ в Минске Роман Бессмертный показал текст "плана Штайнмайера".
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
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