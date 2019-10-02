"Заплатим сами": в бюджете-2020 предусмотрели реинтеграцию Донбасса

В бюджет Украины на 2020 год будут заложены затраты на реинтеграцию Донбасса.

Об этом на брифинге в Кабмине в среду, 2 октября, сказал премьер-министр Алексей Гончарук. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Несмотря на то, что у нас в Программе деятельности правительства нет отдельного блока по по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно. ... Мы думаем о людях. Там сейчас живут и это часть политики нашего правительства", – сказал Гончарук.

Премьер добавил, что правительство – это один из сегментов государства, и решение проблемы Донбасса также входит в компетенцию Офиса президента, СНБО, парламента.

"И от взаимодействия с этими органами зависит модель этой реинтеграции, как быстро она произойдет. Поэтому вы не найдете в Программе конкретных рассчетов с датами, но не потому, что у нас нет идей по этому поводу. А потому, что это не тот докумет, в котором эта история должна быть. Эта проблема заслуживает на отдельный документ", – сказал Гончарук.

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