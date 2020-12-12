Замглавы офиса Зеленского подаст в суд на директора НАБУ: Сытник подтвердил скандальные слухи
Замглавы Офиса президента (ОП) Олег Татаров подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Последний в своем интервью подтвердил, что сотруднику ОП готовили подозрение по делу госкомпании "Укрбуд" и бывшего нардепа Максима Микитася.
Об этом Татаров написал в своем telegram-канале. "Вначале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", – написал Татаров.
Таким образом сотрудник ОП ответил на заявление Сытника о том, что Татарову готовили подозрения, но не смогли его вручить так как в самый последний момент прокуроров отстранили от дела.
"Прокурор, который подписал (подозрение – ред.), даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу", – заявил Сытник. Было принято решение не вручать подозрение, поскольку это уже было бы незаконным действием. "Такого я за всю карьеру не видел", – отметил глава НАБУ в интервью UA:Перший.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело в отношении Олега Татарова со стороны Офиса генпрокурора.
Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.