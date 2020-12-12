Замглавы офиса Зеленского подаст в суд на директора НАБУ: Сытник подтвердил скандальные слухи

Замглавы Офиса президента (ОП) Олег Татаров подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Последний в своем интервью подтвердил, что сотруднику ОП готовили подозрение по делу госкомпании "Укрбуд" и бывшего нардепа Максима Микитася.

Об этом Татаров написал в своем telegram-канале. "Вначале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", – написал Татаров.

Таким образом сотрудник ОП ответил на заявление Сытника о том, что Татарову готовили подозрения, но не смогли его вручить так как в самый последний момент прокуроров отстранили от дела.

"Прокурор, который подписал (подозрение – ред.), даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу", – заявил Сытник. Было принято решение не вручать подозрение, поскольку это уже было бы незаконным действием. "Такого я за всю карьеру не видел", – отметил глава НАБУ в интервью UA:Перший.

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