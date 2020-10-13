Закроют ли украинцев на жесткий карантин: аналитики рассказали, чего ждать

В Украине не избежать усиления карантина, однако на этот раз полного локдауна в стране не будет, уверены аналитики. Ограничения могут коснутся и бизнес, однако полностью закрывать предприятия не будут.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Вероятнее всего следующий этап ограничений в Украине состоится, но вот эффект от таких мер будет не так губителен для бизнеса, как в марте-мае, рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

"В любом случае нужно искать какой-то баланс между карантинными ограничениями и возможностью беспрепятственной работы бизнеса. Предыдущий жесткий карантин, те меры, которые вводились и действовали в марте-мае, были чрезмерными. По состоянию на сегодня можно сказать, что они были скорее напрасными. Медицинская система не подготовилась к новому витку пандемии и действительно нужно что-то предпринимать", – говорит аналитик.

У большинства бизнеса, который работает в сфере обслуживания, ситуация будет непростая, но полного закрытия, вероятно, не будет. С такими же оценками соглашается и аналитик Владимир Мазуренко. Пока власти обходятся мягкими мерами: обязывают закрываться после 22 часов, устанавливают требования по максимальному количеству человек в заведениях, вводят ограничения на массовые собрания, в том числе и концерты.

"Даже в богатом Израиле новые ограничения встретили протестами и недовольством. А что делать украинцам, у которых экономически запас прочности куда меньше", – говорит Мазуренко.

Худшая ситуация для бизнеса – неопределенность, рассказывает OBOZREVATEL экс-министр финансов Оксана Маркарова. И пока нет конкретного плана, как будет меняться карантин, в каком порядке и при каких условиях конкретные шаги будут ужесточать или ослаблять, бизнес будет ожидать худшего.

"Общественное здоровье – это приоритет номер один, и он должен быть определяющим, однако имея уже результат введения карантина и его влияния на деловую активность, очень важно все последующие решения правительства принимать с учетом этого влияния и очень четко коммуницировать с бизнес-ассоциациями", – говорит Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.