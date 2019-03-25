"Задницу – целуем. Зато газ – наш": Портников разгромил предложения "Газпрома" для Украины

Украинский журналист Виталий Портников уверен, что условия, которые премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер озвучили представителям "Оппозиционной платформы – За жизнь", фактически означают продажу Украины "Газпрому".

Об этом Портников написал в своем публичном телеграм-канале. "Ну а дальше – дело техники. Российские агенты в последние дни чуть ли не в деталях прописывают программу популизма и капитуляции. Про Крым – забываем. На Донбасс – едем общаться с руководством "народных республик", искать "компромисс". Санкции – отменяем. Задницу – целуем. Зато газ – наш", – прокомментировал журналист встречу Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москве.

Напомним, что во время встречи Медведев и Миллер фактически предложили Украине подписать прямые контракты на поставку газа с возможностью снизить цены на 25% и передать украинскую ГТС в совместное пользование с Россией, что якобы позволит сохранить транзит.

ТВ Центр

"Ничего нового в такой модели нет. Она успешно была применена после президентских выборов 1994 года и просуществовала двадцать лет. Избавиться от кабальной зависимости мы смогли только после Майдана – и в этом одно из главных достижений Революции Достоинства. Но избавление не могло не привести к значительному повышению цен на энергоносители для населения – и это повышение отнюдь не закончено. При этом не нужно думать, что население счастливо оттого, что платит столько, сколько газ стоит, а не столько, сколько Миллер раньше разрешал ему платить", – написал Портников.

Добавим, что в"Нафтогазе" отреагировали на встречу украинских политиков с российской стороной. Исполнительный директор Юрий Витренко заявил, что предложение "Газпрома" выгодно только для России и противоречит интересам "Нафтогаза" и Украины.

Он указал на нарушения, которые продолжает осуществлять "Газпром": компания не выполняет контрактные обязательства и не собирается выплачивать "Нафтогазу" компенсацию.

"Мы заставим "Газпром" возместить все наши убытки по контрактам на поставку и транзит газа. И для этого нам не нужны Бойко и Медведчук", – резюмировал Витренко.

Отметим, что Украина уже более трех лет не покупает газ напрямую у России. Стоимость голубого топлива на данный момент составляет 8,55 грн/куб. При этом Кремль потерял рычаг давления и больше не может манипулировать возможным повышением тарифов для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2". Из-за него Украина может потерять большую часть транзита.

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram