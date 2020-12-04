За протестами "ФОПов" стоит собственник "Эпицентра" Герега? Вскрыты новые факты

Мария Шевчук Mакроэкономика 11:12, 4.12.2020 Обновлено: 11:27, 4.12.2020

За протестами физлиц-предпринимателей в Украине может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. Так, инициатива "SaveФОП" несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО. При этом "штаб" протеста в гостиннице "Киев" вероятно организовали люди Гереги.

Об этом OBOZREVATEL сообщили приближенные к организации источники. Протест устроен через "сотников", которые якобы получают финансирование от людей Гереги и "раздают дальше по цепочке", отмечают собеседники.

"ФОПы" для оптимизации налогов используют и крупные компании. Вместо того, чтобы создать одно юридическое лицо, честно вести хозяйственную деятельность и платить налоги, компании создают сотни физлиц-предпринимателей, которые оформляют на своих сотрудников, руководителей отделений. За счет этого крупная компания, как и мелкий бизнес, который нуждается в поддержке, платит "единый" налог, размер которого колеблется от 10% прожиточного минимума (первая группа) до 5% оборота (третья группа).

В результате бюджет Украины недополучает миллиарды, а собственники крупного бизнеса уклоняются от уплаты налогов.

Это не первый скандал, в который попадает "Эпицентр". Еще в апреле в Украину прибыл "гуманитарный груз" (самолет из Китая), который встречал президент Владимир Зеленский. Организовал груз замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с бизнесменом Борисом Баумом. В результате же груз, который должен был поступить в больницы, оказался на прилавках "Эпицентра". При этом "гуманитарка" не облагается НДС.

  • "Эпицентр К" продал средства медицинской защиты государственным органам и компаниям и даже больницам, в то время как Тимошенко рассказывал о "гуманитарной помощи";

  • по предварительным подсчетам, наценка на медицинские товары у "Эпицентра К" могла достигать 460%;

  • конкуренции у "Эпицентра К" фактически не было: они с помощью Офиса президента получили особую возможность завезти в разгар карантина товары напрямую из Китая и в этом, судя по всему, заключалась операция "Баум";

  • по данным журналистов, НДС за ввезенный товар не уплачивался, что фактически можно было организовать, только выдавая коммерческий груз за гуманитарный.

  • во всем мире гуманитарный груз ввозится по нулевой ставке, но почему коммерческий груз был освобожден от уплаты НДС – непонятно, тем более, что потом он продавался в розничной сети с уплатой всех налогов.

Кроме того, сеть гипермаркетов Гереги работала даже в период жесткого карантина, когда все магазины техники и непродовольственных товаров были закрыты. А после новости о введении карантина выходного дня, в компании заявили, что собираются продолжить работу и по субботам и воскресеньям. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин. В результате гипермаркеты все-таки закрылись и работали только на выдачу товара.

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