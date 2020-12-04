За протестами "ФОПов" стоит собственник "Эпицентра" Герега? Вскрыты новые факты

За протестами физлиц-предпринимателей в Украине может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. Так, инициатива "SaveФОП" несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО. При этом "штаб" протеста в гостиннице "Киев" вероятно организовали люди Гереги.

Об этом OBOZREVATEL сообщили приближенные к организации источники. Протест устроен через "сотников", которые якобы получают финансирование от людей Гереги и "раздают дальше по цепочке", отмечают собеседники.

"ФОПы" для оптимизации налогов используют и крупные компании. Вместо того, чтобы создать одно юридическое лицо, честно вести хозяйственную деятельность и платить налоги, компании создают сотни физлиц-предпринимателей, которые оформляют на своих сотрудников, руководителей отделений. За счет этого крупная компания, как и мелкий бизнес, который нуждается в поддержке, платит "единый" налог, размер которого колеблется от 10% прожиточного минимума (первая группа) до 5% оборота (третья группа).

В результате бюджет Украины недополучает миллиарды, а собственники крупного бизнеса уклоняются от уплаты налогов.

Это не первый скандал, в который попадает "Эпицентр". Еще в апреле в Украину прибыл "гуманитарный груз" (самолет из Китая), который встречал президент Владимир Зеленский. Организовал груз замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с бизнесменом Борисом Баумом. В результате же груз, который должен был поступить в больницы, оказался на прилавках "Эпицентра". При этом "гуманитарка" не облагается НДС.

"Эпицентр К" продал средства медицинской защиты государственным органам и компаниям и даже больницам, в то время как Тимошенко рассказывал о "гуманитарной помощи";

по предварительным подсчетам, наценка на медицинские товары у "Эпицентра К" могла достигать 460%;

конкуренции у "Эпицентра К" фактически не было: они с помощью Офиса президента получили особую возможность завезти в разгар карантина товары напрямую из Китая и в этом, судя по всему, заключалась операция "Баум";

по данным журналистов, НДС за ввезенный товар не уплачивался, что фактически можно было организовать, только выдавая коммерческий груз за гуманитарный.

во всем мире гуманитарный груз ввозится по нулевой ставке, но почему коммерческий груз был освобожден от уплаты НДС – непонятно, тем более, что потом он продавался в розничной сети с уплатой всех налогов;

Кроме того, сеть гипермаркетов Гереги работала даже в период жесткого карантина, когда все магазины техники и непродовольственных товаров были закрыты. А после новости о введении карантина выходного дня, в компании заявили, что собираются продолжить работу и по субботам и воскресеньям. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин. В результате гипермаркеты все-таки закрылись и работали только на выдачу товара.

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