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За Крым и Донбасс: страна ЕС выступила за жесткие санкции против России 

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Болгария выступила за евроатлантическую интеграцию Украины и поддерживает санкции Европейского Союза против России, направленные на "стабилизацию ситуации на востоке и деоккупации Крыма".

Об этом 28 марта в ходе украинско-болгарских политических консультаций заявил заместитель министра иностранных дел Республики Болгария Юрий Штерк, передает пресс-служба МИД Украины. "Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на Востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождения украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", – говорится в сообщении ведомства.

Санкции против России

Санкции против России

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Также во время встречи стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, в частности открытие авиакомпанией "Ryanair" прямого авиасообщения между Киевом и Софией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
санкции КрымНовости Донбасса
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andrei andrei
andrei andrei
Болгария - ноль для России в качестве санкционера. Посему может себе позволить нести хню. Но до известного предела: вопрос отвода от турецкого потока еще не решен. Тщательней надо, братушки😁
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