"За долги забирал даже поношенную футболку": судебный исполнитель рассказал, как наказывает должников по коммуналке

В Украине за долги по коммуналке могут арестовать любое имущество, даже поношенные футболки и сточенные кухонные ножи.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Криворожанин Евгений работает государственным исполнителем уже пять лет. Большинство его клиентов не платят за коммуналку и не возвращают мелкие кредиты. Его рабочий номер телефона указан в информации к одному из "добытых" лотов – на аукционе продают старый выпачканный в белой краске топор. Его цена – 353 грн.

"Мы уже работаем по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен. Моя работа сделать так, чтобы никто не уклонился. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества", – рассказывает Евгений.

За долги забрали сточенный кухонный нож СЕТАМ

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

"Бывают и коммунальные должники. Я обычно выбираю какой-то день, когда езжу по должникам. По закону у меня должен быть беспрепятственный доступ к имуществу для оценки материально положения. Если не впускают, то тогда нужно еще и отдельное решение суда. Но у меня еще ни разу такого не было, чтобы не впустили", – говорит судебный исполнитель.

Самое дорогое имущество, которое Евгений забирал и отправлял на торги – автомобиль BMW. А самое дешевое – поношенная женская футболка.

"За долги можно что угодно забрать. Забирал даже поношенную футболку. Футболка в таком состоянии была, что ее на торгах, потом специально проверил, оценили в 3 грн. Но все равно закон так прописан: мы должны забрать, а на государственных торгах должны разыграть", – поясняет чиновник.

За долги могут забрать даже старый топор СЕТАМ

Некоторые должники, понимая, что вещи описывают и вот-вот заберут, начинают в слезах умолять оставить их в покое, рассказывают о своих проблемах и даже проклинают, говорит исполнитель. "Но мне не никого не жалко. Это даже глупая формулировка. А если бы полиции было жалко убийцу, и его бы не трогали? Это закон, работа такая", – объясняет Евгений.

Неофициально судебные исполнители рассказывают: они, как и многие бюджетники, работают за 5-6 тыс. грн. В отличие от частных исполнителей, которые очень редко берутся за мелкие, тем более коммунальные, долги, никаких вознаграждений за удачные дела они не получают.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.