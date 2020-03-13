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13 марта • обновлено в 10:16
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Курс доллара в Украине не взлетит из-за коронавируса – Южанина

2.9т
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Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше.

Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина в эфире телеканала "НАШ". Напомним, стоимость валюты на черном рынке 13 марта достигла 26,5 грн/$. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

"Не существует никакого обоснования и макропрогноза, что будет происходить с экономикой мира, и как повлияет коронавирус на Украину. Поэтому я должна подчеркнуть, что резкий рост доллара к гривне пока не связан с коронавирусом", – сказала Южанина.

По ее словам, у Нацбанка пока хватает мощностей, чтобы поддерживать курс гривни. Но она сомневается, есть ли сейчас в этом потребность.

"Потому, что в эти дни, когда мы наблюдали значительный рост доллара, это были определенное влияние (информации. - Ред.) как со стороны новой для Украины информации о пандемии, о карантине, непонимания, как в этой ситуации будет развиваться экономика. И второе – из-за политических несогласованностей, в том числе, из-за смены правительства Гончарука. Возможно, произошли некоторые продажи ОВГЗ кредиторами, которые вложили в них валюту. Но мне кажется, что ситуация сама выровняется", – объяснила Южанина.

Оно считает, что сейчас паниковать не нужно. "Курс может стоить в районе 27 грн/$, но не больше", – подытожила Южанина.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Коронавирус
Персона
Нина Южанина
Место
Украина
Тег
доллар
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
кто купит доллар по 12,будет жалеть;)!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Единственно верно в этой статье: "Оно считает, что сейчас паниковать не нужно."
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