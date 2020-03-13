Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше.

Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина в эфире телеканала "НАШ". Напомним, стоимость валюты на черном рынке 13 марта достигла 26,5 грн/$. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Курс доллара в Украине

"Не существует никакого обоснования и макропрогноза, что будет происходить с экономикой мира, и как повлияет коронавирус на Украину. Поэтому я должна подчеркнуть, что резкий рост доллара к гривне пока не связан с коронавирусом", – сказала Южанина.

По ее словам, у Нацбанка пока хватает мощностей, чтобы поддерживать курс гривни. Но она сомневается, есть ли сейчас в этом потребность.

"Потому, что в эти дни, когда мы наблюдали значительный рост доллара, это были определенное влияние (информации. - Ред.) как со стороны новой для Украины информации о пандемии, о карантине, непонимания, как в этой ситуации будет развиваться экономика. И второе – из-за политических несогласованностей, в том числе, из-за смены правительства Гончарука. Возможно, произошли некоторые продажи ОВГЗ кредиторами, которые вложили в них валюту. Но мне кажется, что ситуация сама выровняется", – объяснила Южанина.

Оно считает, что сейчас паниковать не нужно. "Курс может стоить в районе 27 грн/$, но не больше", – подытожила Южанина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся