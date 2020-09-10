Выплаты Украины по долгам к 2040 году могут превысить $22 млрд – Марченко

Выплаты Украины по долгам до 2040 года могут превысить $22 млрд.

Если украинская экономика будет расти умеренно, то к 2040 году выплаты по ВВП-варрантам (ценным бумагам, расчеты по которым привязаны к росту ВВП) могут достичь $22 млрд.

В 2021 году Минфин готовится выплатить по ним $40 млн. Об этом во время заседания финансового комитета ВР заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщил "Интерфакс-Украина".

В связи с этим было принято решение о частичном выкупе ВВП-варрантов, чтобы снизить выплаты из бюджета.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам к 2040 году при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение под грифом "секретно", которым были определены условия совершения сделки", – сказал министр.

По его словам, на 2021 год Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. При таком росте, в 2023 году Украина должна выплатить $600 млн по ВВП-варрантам.

В чем особенность расчетов по ВВП-варрантам

ВВП-варранты (VRI) – долговые ценные бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга.

Украина выпустила ВВП-варранты после того, как избежала дефолта в 2014-2015 годах. Минфин под руководством Натальи Яресько договорился о списании 20% внешнего долга Украины (около $ 3,6 млрд) и предоставление отсрочки погашения выпусков гособлигаций на четыре года. В качестве компенсации иностранным кредиторам за эту операцию Украина выпустила ВВП-варранты.

Они предусматривают выплаты, привязанные к росту ВВП Украины:

при темпах роста в 3% в год – выплаты нулевые;

от 3% до 4% – 15% прироста реального ВВП более 3%;

от 4% роста – 40% стоимости от каждого процента роста.

Таким образом, чем больше растет экономика, тем больше Украина вынуждена отдавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05. На каждого украинца приходится по $2036 госдолга.

Для выкупа ВВП-варрантов Украина заняла $328,79 млн, продав еврооблигации американскому банку JP Morgan.

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