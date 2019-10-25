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25 октября • обновлено в 10:51
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Пойдут наперекор Трампу? СМИ сообщили о внезапном подарке США для Украины

1.3т Читать материал на украинском

Администрация Белого дома США планирует в октябре возобновить ряд торговых привилегий для Украины, которые ранее были остановлены.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники международных СМИ. Издание отмечает, что ранее в США отказались вернуть вышеупомянутые привилегии из-за решения торгового представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера.

Пойдут наперекор Трампу? СМИ сообщили о внезапном подарке США для Украины

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Отзыв рекомендации о возобновлении торговых привилегий Украине со стороны Лайтхайзера произошел после того, как советник по национальной безопасности Джон Болтон предупредил его о том, что президент США Дональд Трамп выступит против действий, которые пойдут на пользу правительству в Киеве, отмечает издание. В то же время Трамп "заморозил" $391 млн военной помощи для Украины в сфере безопасности.

В начале октября Лайтхайзер во второй раз отправил необходимые документы на рассмотрение Белого дома. Позднее, 17 октября, он отозвал их снова на фоне скандала из-за политики президента Трампа относительно Украины. В этом месяце пакет документов снова рассмотрят, отмечают журналисты.

"Сейчас администрация планирует включить возобновление некоторых приостановленных привилегий Украины в пакет торговых мер, предусмотренных для реализации в этом месяце", – говорится в публикации.

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Тема
Политические скандалы в США
Место
США Вашингтон
Тег
макрофинансовая помощь
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