Впервые за 4 года: в Украине резко упал показатель ВВП

В январе 2020 года реальный валовой внутренний продукт Украины сократился на 0,5%. Уменьшение сводного индекса производства (СИП) составило 2,6%

Об этом говорится в обзоре экономической деятельности страны, обнародованном Минэкономики в пятницу, 6 марта. Сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

В январе прошлого года ВВП вырос на 1,3% при увеличении СИП на 0,4%.

Экономика Украины. Иллюстрация Аргумент

Как отмечается в обзоре, с начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

me.gov.ua

Среди факторов, которые повлияли на формирование такой тенденции, – снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы, низкая конъюнктура на мировых рынках стали, низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

Сокращение строительства и внутренней торговли удалось избежать благодаря высокой инвестиционной активности в области строительства и росту покупательной способности населения.

me.gov.ua

В Минэкономразвития также предупредили, что несмотря на ожидающееся продолжение реформ в экономической сфере, рост экономики может быть сдержан под давлением факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире.

Минэкономики напоминило, что в 2019 году рост ВВП Украины несколько замедлился – до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП – до 1,6% с 3,6%.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!