В России подсчитали падение ВВП из-за нефтяной войны и коронакризиса

Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

И это при том, что с начала года ВВП страны рос – на 1,6% в январе, 2,6% в феврале и 0,8% в марте. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ, который был опубликован в четверг, 29 мая, сообщил "Интерфакс".

В России упал ВВП

В результате за январь-апрель 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,6% за январь-март.

"ВВП в апреле 2020 года снизился на 12,0% в сравнении с апрелем 2019 года. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы коронавирусом, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах - торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9%", – говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронакризиса и нефтяной войны ВВП России упал почти на треть и сможет восстановиться не раньше 2022 года.

Запасы резервов России в связи с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом и падением цен на нефть, могут иссякнуть в течение года, при этом Кремль допускает критические ошибки в управлении экономикой.

Российский "Газпром" из-за обвала рубля впервые за последние 10 лет в I квартале 2020 года получил убытков на 306 млрд рублей (примерно $4,135 млрд).