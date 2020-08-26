Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за СOVID-19

Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) из-за СOVID-19 будет перенесен с зимы на лето 2021 года.

Об этом управляющий директор Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе Алоис Цвингги заявил в эфире Radio Südostschweiz.

Организаторы пришли к выводу, что не смогут провести Всемирный экономический форум в январе 2021 года.

"Развитие событий как в Швейцарии, так и во всем мире не позволяет гарантировать безопасное проведение WEF-2021. Мы не знаем, как будет выглядеть туристическая ситуация в январе. Мы также не знаем, насколько люди готовы прийти на крупное мероприятие", – объяснил Цвингги.

Кроме того, организаторы не хотят подвергать Давос опасности.

"Мы имеем обязательства перед нашим партнерам принимать решения в нужное время, чтобы каждый мог планировать, и, прежде всего, без каких-либо затрат", – сказал Цвингги.

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