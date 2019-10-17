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17 октября • обновлено в 15:04
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Украина может получить крупную сумму от Всемирного банка: названы условия

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Всемирный банк предоставит Украине в начале 2020 года помощь, если страна будет проводить приватизацию и откроет рынок земли.

Как сообщили в Министерстве финансов в Facebook. В частности, речь идет о:

  • продолжении взвешенной фискальной политики и эффективной политики управления государственным долгом;

  • дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления в государственных банках и формировании наблюдательных советов;

  • внедрении оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров;

  • приватизации государственных предприятий с целью уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику.

Украина может получить крупную сумму от Всемирного банка: названы условия

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"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года", – подытожили в Минфине.

Представители Кабинета министров Украины отметили планы снизить размер государственного долга до 55% на конец 2019 года, а также сформировать набсоветы в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация 16 октября в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда Девидом Липтоном. Говорили о новой программе сотрудничества.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

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Темы
Инвестиции в Украину кредитование Украины
Место
Украина
Тег
Всемирный банк
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