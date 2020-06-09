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9 июня • обновлено в 10:45
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Всемирный банк назвал коронакризис худшим со времен Второй мировой войны

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Мировая экономика из-за коронакризиса по итогам 2020 года упадет на 5,2%. Этот спад станет самым сильным со времен Второй мировой войны.

Такой прогноз опубликован на сайте Всемирного банка в понедельник, 8 июня. В заявлении сказано, что удар по странам будет неравномерным. Ожидается, что ВВП развитых стран упадет на 7%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируется спад на 2,5%.

Кризис из-за пандемии

Кризис из-за пандемии

"Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность", – сказано в прогнозе.

Каким странам сложнее всего

В организации отметили, что сложнее всего приходится странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Не исключаются и "отложенные" проблемы из-за перебоев с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи.

Какие есть риски

Сценарий, при котором мировой ВВП снизится на 5,2% – базовый. Он исходит из предположения, что пандемия спадет настолько, что ограничительные меры с странах с развитой экономикой снимут уже к середине года. В таком случае уже в 2021 году экономика мира пойдет вверх на 4,2%.

Но есть и пессимистичный вариант, при котором мировую экономику может ожидать падение на 8%, а в 2021 году, – вялый рост немногим более чем на 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

В 170 странах мира прогнозируется увеличение безработицы, дефицит бюджета и прочие экономические проблемы из-за пандемии COVID-19.

Экономический спад в Украине, вызванный карантином из-за пандемии COVID-19, продлится примерно до сентября-октября, а выйти на показатели марта можно будет к концу следующего года.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировой финансовый кризис Коронавирус
Теги
Всемирный банк кризис
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