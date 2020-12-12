Всемирный банк дал Украине новый кредит и спрогнозировал резкий рост бедности

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине кредит в размере 300 млн долларов (около 8,4 млрд грн). Деньги должны потратить на социальную защиту.

Об этом говорится на официальном сайте банка. Так, полученный кредит позволит гарантировать минимальный доход 1 млн украинцев. Прогнозы Всемирного банка показывают, что из-за эпидемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4 процента, достигнув примерно 23 процентов к концу 2020 года.

"Бедные домохозяйства будут получать пособия в рамках национальной программы GMI. Кредит также поддерживает расширение социальной защиты Украины в ближайшие годы. По оценкам Всемирного банка, 60 процентов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, в настоящее время не пользуются никакими существующими программами социальной защиты", – говорится в заявлении банка.

Всего Всемирный банк выделит 750 млн долларов (21,1 млрд грн) кредита, который потратят на борьбу с бедностью в Украине. "Поддержка Всемирного банка Украины в это критическое время, направленная на защиту бедных, серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект в борьбе с бедностью", – сказал Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе (Беларусь, Молдова и Украина).

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