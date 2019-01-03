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Внешний долг Украины: озвучены критические сроки

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2019 год станет критическим для внешнего долга Украины. Ведь ставки заимствований на внешних рынках могут в очередной раз вырасти.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Максим Праздников. По его словам, из-за мировой экономической неопределенности и того, что инвесторы будут забирать деньги из проблемных регионов, ставки по кредитам для Украины могут подняться до 11-12%.

"2019 год критичен с точки зрения того, насколько нам удастся привлечь деньги и по какой ставке. То есть, какая будет стоимость денег для нас в 2019 году. Может быть, мы не ощутим это сразу же. Но со временем мы будем вынуждены занимать все больше, чтобы платить уже не столько за тело кредита, сколько за его обслуживание", – пояснил Праздников.

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Он подчеркнул, что львиная часть украинского госбюджета этого года идет на погашение долга и выплату процентов. Суммы исчисляются сотнями миллиардов, и фактически это деньги, которые можно было бы направить на развитие инфраструктуры, на медицину, образование или оборону.

"Если мы сопоставим эти цифры, то ряд достаточно важных министерств в бюджете получает меньше денег, чем мы платим по процентам за наши внешние долги", – подытожил Праздников.

Доллар

Доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Темы
Экономика Украины: прогнозыРеструктуризация долгов УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Максим Праздников
Место
Украина
Теги
УкраинаЭкономика Украиныдолги
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Bio Sphera
Bio Sphera
Украина заглотила наживку МВФ по самые гланды. Ничего хорошего теперь ждать не приходиться.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А как же дефолт? А без ватного газа все ж умрут? А куда деламь норма 100 гр.хлеба на человека? Фошизды! Опять ватоправославных ботов премии лишат..
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