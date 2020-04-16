Власть Зеленского не имеет стратегии и ведет Украину к глубокому многолетнему кризису — Белецкий

Украинская власть при президенте Владимире Зеленском демонстрирует полное отсутствие стратегического видения – как на выход из гуманитарной и экономического кризиса, так и на будущее развитие государства.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий. В качестве аргумента лидер Нацкорпусу приводит разработанные правительством Зеленского-Шмыгаля и приняты большинством ЗеКоманды в Верховной Раде поправки в государственный бюджет Украины-2020 (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

По словам Белецкого, обновленный госбюджет имеет три основные черты. Во-первых, в нем нет стратегии выхода из кризиса и развития, во-вторых, это бюджет дефицита, в-третьих – это бюджет "ручного тормоза".

"Учитывают ли принятые поправки новые волны пандемии и их последствия на украинскую и мировую экономику? Нет. Есть ли там план действий на случай, если украинская металлургия, составляет 30% нашего экспорта, не восстановится после карантина в полном объеме? Тоже нет. Или учтены там миллионы безработных украинцев, что к этому времени работали за границей, а теперь вместо перечисления оборотных средств в Украине останутся без работы и дохода внутри государства Опять нет", – определяет Белецкий отсутствие стратегического мышления украинской власти.

Относительно бюджета дефицита и принципа "ручного тормоза", то лидер Нацкорпуса расшифровывает это так, что жизнь в долг для украинской экономики автоматически заставляет нас следующие несколько лет работать почти исключительно на расчета по внешним обязательствам. Также он вспоминает наполнения определенного "стабилизационного фонда" на $60 млрд, что в Украине всегда означало курс на "дерибан", а не на развитие.

"Безответственность этой власти проявляется еще и в том, что премьер Шмыгаль публично анонсирует создание 500 000 рабочих мест, прекрасно понимая, что у него нет на это ресурса. За красивыми обещаниями власти рассчитывают на "большую приватизацию", что в любой нормальной стране во время кризиса означает распродажу государственного имущества за бесценок", – говорит Белецкий.

Предусмотренные новыми поправками в бюджет сокращения социальных выплат Белецкий связывает с ориентированием власти Зеленского не на решение внутренних проблем украинском, а на поощрение внешних кредиторов. Такие приоритеты свидетельствуют о антигосударственном характере нынешних руководителей Украины.

"Власть могла бы уменьшить сокращения соцвыплат за счет решения вопроса реструктуризации внешних долгов. Для этого сейчас наиболее удачный момент. Но им нужно защитить выплаты дивидендов иностранным кредиторам, а не социальные статьи внутренних расходов", – сказал он.

По словам политика, во времена глобального кризиса государство должно опираться на свои сильные стороны и преимущества, тогда как расчет исключительно на внешнюю помощь является инфантильной и деструктивным поведением власти.

"Сильной стороной Украины является ее статус мощного агропромышленного государства. Спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире никуда не денется даже после пандемии. Доходы из этой сферы при грамотном ведении хозяйства дали бы Украине ресурс для последующих шагов. А следующие шаги – это переход от сырьевой к хотя бы перерабатывающей экономики и новейшей индустриализации. Что означает курс на увеличение внутреннего спроса нашей собственной металлургии, если мировой спрос на нее снижаются по объективным причинам ", – сказал Белецкий.

Лидер Нацкорпуса отмечает, что для проведения такой политики в Украине должна быть национальная власть, которая желает и способна проводить курс экономического национализма по примеру современных Сингапура, Японии, Израиля или США.

"Тогда как все планы Зеленского сегодня - это "день простоять и ночь продержаться", а также сохранить положительный рейтинг на ближайшие несколько месяцев. Не более. Они ничего не планируют делать и надеются на внешние указания. Зеленский не способен вести за собой, потому что предпочитает плыть за кем-то", – сказал Белецкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса во всем мире. Новые цифры разработали учитывая сокращение ВВП на 3,9%, падение доходов на 120 млрд грн и роста дефицита госбюджета.