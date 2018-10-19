Результати роботи податкової міліції завжди оцінювали від досягнутого економічного ефекту. Як вже зазначав Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан, економічний ефект від роботи всієї податкової міліції України протягом 9 місяців поточного року склав 10,1 млрд. гривень. Значна частина цього економічного ефекту, а саме 40 відсотків або 4,1 млрд. гривень, це результати роботи підрозділів податкової міліції Офісу великих платників, тобто це та користь, яка була фактично принесена державі.

Спочатку – коротка статистика. Протягом 9 місяців поточного року відшкодовано збитків у кримінальних провадженнях (які направлено до суду) у сумі 681,7 млн. гривень, що майже в 3 рази (на 290 відсотків) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виявлені легалізовані доходи у сумі 536,2 млн. гривень. Упереджене незаконне відшкодування ПДВ з бюджету у сумі 522,1 млн. гривень. Вилучені з незаконного обігу підакцизні товари на суму 441 млн. гривень. Додатково сплачені митні платежі у сумі 165,4 млн. гривень. Також в ході досудового розслідування кримінальних проваджень заарештовані майно, товарно-матеріальні цінності та грошові кошти на суму майже 1,2 млрд. гривень. Після рішення суду гроші надійдуть до бюджету.

За цими сухими цифрами – кропітка щодення робота сотень людей, яка часто не помітна ззовні, але саме вона забезпечує Держбюджету мільярдні надходження.

Переконаний: запорука успішних результатів роботи моїх колег – це злагодженість та узгодженість в діяльності оперативних та слідчих підрозділів, взаємодія з підрозділами аудиту та митницями. Тільки разом ми можемо забезпечити суттєвий економічний ефект.

Що таке співпраця оперативного працівника та слідчого?

Вона починається ще на стадії збору матеріалів. Збір якісного матеріалу оперативним працівником – це 90 відсотків успіху у розслідуванні кримінального провадження.

Ось вам приклад. Нещодавно судом розглянуто кримінальне провадження за підозрою головного бухгалтера одного з державних підприємств – великих платників податків, яке на території Дніпропетровській області здійснює видобуток та переробку корисних копалин.

Було встановлено, що головний бухгалтер підприємства впродовж 2016 - 2018 років, маючи на рахунках підприємства суму коштів, достатню для погашення заборгованості, умисно ухилився від сплати до бюджету обов’язкових платежів у сумі понад 600 млн. гривень.

Тобто, саме завдяки злагодженим діям працівників оперативних та слідчих підрозділів Офісу великих платників компанія відшкодувала бюджету завдані збитки.

Немалу роль грає співпраця з аудиторами, на підставі актів яких відбуваються донарахування податкових зобов’язань підприємствам, від сплати яких ті намагалися ухилитись. Соєю чергою, оперативні підрозділи зосереджені на розшуку пов’язаних осіб, збирають інформацію щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами та щодо реальності здійснення господарських операцій, виявляють податкові ризики.

Як приклад: в ході розслідування кримінального провадження відносно службових осіб однієї із столичних компаній – імпортера паливно-мастильних матеріалів – було встановлено, що вони реалізовували на території України паливо, яке імпортували з Республіки Білорусь, проте документально відображали його придбання у "фіктивного" підприємства. Внаслідок чого підприємству донараховано до сплати податків у сумі 43 млн. гривень.

Завдяки злагодженим діям у ході досудового розслідування кримінального провадження забезпечене повне відшкодування завданих бюджету збитків.

Нарешті, не менш важлива й взаємодія з митниками. Адже одним із завдань діяльності податкової міліції є забезпечення зовнішньоекономічної безпеки. Підкреслюю: митні органи діють виключно в межах Митного кодексу, а податкова міліція має право на здійснення оперативних та слідчо-процесуальних дій.

Керівництвом ДФС України прийнято рішення про проведення операції "Рубіж", яка спрямована на детінізацію цієї сфери та на протидію незаконному переміщенню товарів на територію України.

Якщо коротко про результати в цьому напрямку, то протягом 9 місяців у виявлених кримінальних провадженнях у митній сфері відшкодовано збитків на суму 209,6 млн. гривень, накладено судом арешт на суму 422,8 млн. гривень, ліквідовано діяльність 3 "центрів мінімізації митних платежів", обсяг операцій у яких складав майже 400 млн. гривень. Крім того, за результатами вжитих профілактичних заходів (підвищення митної вартості імпортованих товарів), до бюджету додатково спрямовано митних платежів у сумі 165,4 млн. гривень.

На завершення зазначу: специфіка роботи податкової міліції Офісу великих платників, де на обліку знаходяться 60-70 відсотків підприємств, які сплачують левову частку податків в державі, вимагає оперативного й чіткого викриття резонансних злочинів у сфері оподаткування. Адже йдеться про надзвичайно серйозні порушення та злочини. Зухвалі дії певних керівників підприємств-гігантів в ухиленні від сплати податків призводять до колосальних збитків, які у кожній справі починаються з десятків мільйонів гривень.