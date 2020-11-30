Верховная Рада провалит сроки рассмотрения бюджета-2021: Разумков назвал даты

Верховная Рада не сможет рассмотреть проект бюджета на 2021 год на текущей пленарной неделе (до 4 декабря), хотя согласно Бюджетному кодексу должны были это сделать до 1 декабря. Документ планируют рассмотреть через неделю.

Об этом заявил спикер Совета Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента 30 ноября, которое транслировалось на сайте Верховной Рады. Он отметил, что документ поступил в Раду с опозданием.

"Он поступил к нам только в минувшую пятницу (27 ноября – ред.), хотя должен был дойти неделей ранее. Согласно действующему законодательству и здравым смыслом, народные депутаты должны ознакомиться с этим документом, детально его изучить ... На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем. Согласно закону, на это отводится 10 дней", – сказал Разумков.

По его словам, главная смета страны могут рассмотреть на следующей пленарной неделе."Или если мы будем видеть возможность, то на следующем непленарные недели мы сможем рассмотреть его на внеочередном заседании", – сказал спикер парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября в Верховную Раду внесли проект государственного бюджета на 2021. Главный финансовый документ страны подготовили для рассмотрения во втором чтении.

В проекте госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению урезали финансирование Минобразования на 4 млрд грн, Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн и увеличили на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора.