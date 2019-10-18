Рада сделала первый шаг к принятию бюджета на 2020 год: главные цифры

Верховная Рада в пятницу, 18 октября, в первом чтении приняла проект бюджета на 2020 год.

Законопроект поддержали 255 народных депутатов, из них 235 – от "Слуги народа". В ходе подготовки в вариант, иначально предложенный Кабмином, внесли более 2000 правок, но учтено было 772 предложения. От проекта, представленного 16 сентября, этот вариант отличается увеличенной общей частью бюдджета на 17,8 млрд грн.

В бюджете заложен курс доллара на 2020 год в размере 28,2 гривни за доллар. Такие цифры взяты из действующего макропрогноза (но его ко второму чтению пересмотрят).

Основные показатели бюджета-2020:

ВВП, млрд грн: 4551,7

Рост ВВП, %: 3,3

Доходы, млрд грн: 1079,5

Расходы бюджета, млрд грн: 1170

Дефицит бюджета, %: 2,09

Госдолг, % ВВП: 54,1

Платежи по госдолгу, млрд грн: 438,1

Инфляция, %: 6

Средняя зарплата, грн: 12043

Минимальная зарплата, грн: 4723

Минимальная пенсия, грн: 1769

Максимальная пенсия, грн: 17690

Будут увеличивать расходы

По словам замглавы комитетета по вопросам бюджета Александра Трухина, ко второму чтению будут изменены ряд статей бюджета.

"Мы уже увеличили финансирование на лечение за границей, на культуру, на "сшивание страны", на создание Музея современной Украины, развитие Малой академии наук, на модернизацию олимпийской базы. Также ко второму чтению предполагается увеличить доходы, с учетом уточненных прогнозов, улучшения администрирования налогов, повышение прожиточного минимума, увеличить выплаты при рождении ребенка", – сказал Трухин.

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин подготовит ко 2 ноября проект бюджета ко второму чтению. В нем учтут обновленные показатели макроэкономического прогноза.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год", – сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020-м своими налогами в первую очередь будут финансировать оборону и социалку. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрены наибольшие суммы.

Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год.

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