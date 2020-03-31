Шмыгаль допустил, что Рада может принять бюджет через неделю

Верховная Рада примет поправки к бюджету, внесенные в связи с эпидемией коронавируса, через 7-8 дней.

Утвердить документ на внеочередном заседании в понедельник парламент не смог из-за того, что с изменениями успели ознакомиться не все депутаты. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Бюджет Украины

"Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн", – сказал Шмыгаль.

По его словам, фонд борьбы с коронавирусом будет полностью прозрачным. Деньги из него будут тратиться на поддержку людей, поддержку медиков, закупку лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием инфекции и ее последствиям. Когда коронавирус в Украине будет побежден, деньги будут направлены на развитие экономики.

Шмыгаль сказал, что из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями в бюджет, Рада не смогла поддержать законопроект. "Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней", – объяснил премьер.

Он отметил, что Украина пытается получить помощь на борьбу с эпидемией у многих международных организаций.

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