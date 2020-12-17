Разумков – об объемах закупки вакцин: мы не можем просто взять и добавить денег

Из бюджета Украины на 2021 год выделено 2,6 млрд для закупки вакцины против COVID-19, которой хватит приблизительно на 2 млн человек.

Однако Министерство финансов ищет дополнительные средства, которые можно будет выделить на программу вакцинации. Об этом в эфире "Право на владу" сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 17 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист Сергей Щербина попросил спикера прокомментировать то, что Украина забронировала у компаний-поставщиков довольно низкое количество препарата, которого хватит на 2,1 млн человек, то есть 5% населения, по оценкам Bloomberg.

"Что вы с этим будете делать, если надо не 2,6 млрд [гривен], а 15 млрд, для того чтобы провакцинировать [граждан], вы сможете их найти?" – спросил Щербина.

Глава Верховной Рады ответил, что такие объемы предусмотрены бюджетом. Разумков отметил, что в студию можно пригласить министра финансов Сергея Марченко, чтобы он рассказал, как ведомство привлекает деньги на программу вакцинирования.

"Они выходят с аукционами, они выходят, чтобы привлечь ресурсы, с ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа], сотрудничают с международными партнерами и донорами", – сказал спикер парламента.

"Вы можете меня сегодня сколько-угодно распинать, но мы выходим как Верховная Рада только с тех ресурсов, которые нам предлагаются. Мы не можем просто взять и добавить", – продолжил он.

Разумков сказал, что нардепы все же "достаточно неплохо изменили, на сколько это было возможно", проект бюджета.

"Достаточно этого? Нет, не достаточно. Потому что нам нужно "закрыть" фронт, "закрыть" медиков, нам нужно "закрыть" учителей", – подчеркнул "слуга народа".

Он также обратился к журналисту, призвав его высказывать предложения и совместно выходить из ситуации.

Трансляция эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL: