В Украине значительно подешевеет доллар: прогноз валют

Курс доллара в Украине до 14 июня может подешеветь на 20-30 коп./$ и опустится до 26,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – прогнозирует эксперт.

Отметим, 9 июня Международный валютный фонд рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ, опубликованное на сайте организации. В этот день совет МВФ также даст оценку расширенной программе с Украиной, открытой в 2015 году.

Курс доллара

В мае МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу stand-by на $5 млрд. Первый транш в сумме $1,9 млрд может быть получен сразу после утверждения программы.

По данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,90/26,93 до 26,66/26,68 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,81/27,05 до 26,60/26,81 (-0,8%/-0,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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