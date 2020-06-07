В Украине значительно подешевеет доллар: аналитики назвали новую стоимость гривни

В Украине курс доллара в ближайшее время может перейти в новый коридор и откатиться до 26,5 грн/$. Ситуация на рынке остается стабильной, а уже 9 июня предложение валюты может значительно превысить спрос.

Подробнее о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара в Украине: прогнозы аналитиков

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики уверены: в ближайшее время курс доллара в Украине будет снижаться. Вероятно, уже через неделю гривня достигнет отметок в 26,4-26,5 грн/$. Главная причина – новости от МВФ. Кредит для Украины должны согласовать уже 9 июня. И в ожидании транша настроения участников рынка улучшится, они начнут продавать валюту ожидая дальнейшую ревальвацию (укрепление гривни).

"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар"

Похожий прогноз озвучивает и коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб. Он также связывает возможную девальвацию с новостями от МВФ.

Курс доллара

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может быть около 26,4/26,6 грн", – говорит Иосуб.

Так, 9 июня Международный валютный фонд рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ, опубликованное на сайте организации. В этот день совет МВФ также даст оценку расширенной программе с Украиной, открытой в 2015 году. В мае МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу stand-by на $5 млрд. Первый транш в сумме $1,9 млрд может быть получен сразу после утверждения программы.

Чем Украина заплатит за кредит МВФ

Тарифы на газ вырастут осенью

Одно из самых "чувствительных" условий – Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Летом, как рассказали OBOZREVATEL в "Нафтогазе", это приведет к снижению цен. Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью с началом отопительного сезона спрос на газ увеличится в Европе, закончится карантин, подорожает доллар, и тариф резко вырастет.

Газ korrespondent.net

Сколько будет в результате стоить газ, сказать сложно, однако если правительство выполнит условие МВФ, то без подорожания не обойтись.

К сентябрю также должны упростить процедуру смены поставщика газа

Это делается для того, чтобы нарушить монополию на поставку голубого топлива населению. Со временем такие новшества должны способствовать формированию конкуренции.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине, власти возьмут на себя обязательство создать условия для того, чтобы эффективнее взыскивать коммунальные долги. Как это будет работать, пока неизвестно. Один из вариантов – увеличение пени за просрочку.

Условия для банковской системы ужесточат

В закон о банках должны внести поправки, которые касаются требований к капиталу. Это сделают уже к лету, чтобы ужесточить процедуру ликвидации задолженности связанных лиц. Соответствующие нововведения обязаны внести и в закон о Фонде гарантирования вкладов. Для государственных банков должны разработать программу погашения проблемных кредитов (те, что не возвращают). Такие нововведения предполагается утвердить уже в июне 2020-го.

"Нафтогазу" вернут автономию

Еще одно важное новшество – наблюдательный совет НАКа должен получить свои старые полномочия: он сможет назначать главу набсовета без каких-либо условий со стороны Кабмина. Логика МВФ – Кабмин не должен влиять на госпредприятие, иначе это создает коррупционные риски.

Медицина, пенсии, Антимонопольный комитет и налоговая

В меморандуме Украина также берет на себя обязательство завершить реформу налоговой и таможенной служб (они появились путем разделения ГФС, теперь же должны полностью сформировать территориальную структуру). Кроме того, до конца года необходимо создать инструменты для запуска второго уровня накопительной реформы (детальнее читайте здесь), а в медицинской реформе должен быть сохранен принцип "деньги идут за пациентом" (то есть финансировать медицинские услуги, а не места в больницах).

"Это то, что Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 июня.