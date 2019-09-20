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20 сентября • обновлено в 17:31
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В Украине запустят рынок земли: появились подробности важного закона

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Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020-го года.

Документ в пятницу, 20 сентября, был опубликован на сайте МЭРТ.

В чем суть законопроекта:

  • Запрет на продажу земли сельхозназначения всех форм собственности снимут с 1 октября 2020 года;

  • Покупать землю в Украине смогут: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства;

  • Минимальную цену на землю будут устанавливать на земельных торгах. Она должна быть не ниже нормативной денежной оценки;

  • Будет ограничение по общей площади земель, которые могут быть в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц.

"Ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины", – говорится в объяснительной записке.

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  • Преимущественное право на покупку земельного участка будет у того, кто ее арендует;

  • Государственный регистратор будет обязан вносить информацию о цене прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав;

  • Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене равной нормативной денежной оценке таких земельных участков;

При этом в законе отдельным пунктом сказано, что права на покупку земли не будет у граждан, юрлиц и государств, которые попадают под действие закона "О санкциях".

В Украине запустят рынок земли: появились подробности важного закона

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

  • Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.

  • Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны

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Темы
Рынок земли в Украине Реформы Зеленского
Место
Украина
Тег
рынок земли
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Его собираются запустить уже осенью 2020-го года." Чё ждать то? Давайте сразу весь чернозём на продажу, МВФ то денег не даёт, затягивает программу ...
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