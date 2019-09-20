В Украине запустят рынок земли: появились подробности важного закона

Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020-го года.
Документ в пятницу, 20 сентября, был опубликован на сайте МЭРТ.
В чем суть законопроекта:
Запрет на продажу земли сельхозназначения всех форм собственности снимут с 1 октября 2020 года;
Покупать землю в Украине смогут: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства;
Минимальную цену на землю будут устанавливать на земельных торгах. Она должна быть не ниже нормативной денежной оценки;
Будет ограничение по общей площади земель, которые могут быть в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц.
"Ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины", – говорится в объяснительной записке.
Преимущественное право на покупку земельного участка будет у того, кто ее арендует;
Государственный регистратор будет обязан вносить информацию о цене прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав;
Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене равной нормативной денежной оценке таких земельных участков;
При этом в законе отдельным пунктом сказано, что права на покупку земли не будет у граждан, юрлиц и государств, которые попадают под действие закона "О санкциях".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.
Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;
Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны
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