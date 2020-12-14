В Украине за нарушения закрыли банк: НБУ принял решение

Национальный банк Украины принял решение закрыть Мисто Банк, который длительное время нарушал финансовые нормативы.

Как посчитал регулятор, учреждение могло в любой момент "лопнуть", поэтому, чтобы сохранить вклады клиентов, его закроют по решению Нацбанка. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в НБУ.

"Мисто Банк" бывшего регионала Ивана Фурсина только в 2020-м получил от Национального банка больше 500 млн грн рефинансирования. При этом международные расследователи уже связывали имя политика со схемой вывода средств из финансового учреждения. Кредиты от Нацбанка не помогли.

Уставной капитал банка – 712 млн грн. При этом в 2020-м НБУ выдал "Мисто банку" рефинансирования (дешевых кредитов) на сумму в 505 млн. В прошлом году банк Фурсина нарушал норматив по активам, в этом году – нарушил допустимый коэффициент покрытия ликвидности. А в 2019-м НАБУ даже начало расследовать возможное нарушение руководства НБУ в связи с тем, что у банка не забирают лицензию.

После закрытия имущество банка попадет в Фонд гарантирования вкладов. Там его продадут, а полученные деньги раздадут вкладчикам. Каждый получит сумму в размере до 200 тыс. грн.

Все должники банка продолжат выплачивать кредиты, однако обязательство у закрытого банка перекупит другая организация.

Игорь Фурсин, в случае, если если уже новая администрация банка на переходный период обнаружит нарушения, понесет уголовную ответственность за возможные махинации.

Кредиты перед Нацбанком, которые уже взяло финансовое учреждение, должны вернуть.

Отметим, Игорь Фурсин избрался в Одесский облсовет от ОПЗЖ. У него также был банк в Латвии, однако его закрыли за нарушение нормативов. Финансовое учреждение Фурсина попало в крупный международный скандал: его обвинили в отмывании российских денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году арестуют зарубежные активы владельцев крупных обанкротившихся банков. Речь идет о собственниках "Банка "Дельта", Имексбанка, банка "Национальный кредит" и "Финансы и Кредит".

Владельцы закрытых банков несут уголовную ответственность в случае, если их учреждение стало неплатежеспособным в результате реализованных схем.