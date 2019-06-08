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В Украине закрыли еще два банка: кто на очереди

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В Украине официально закрыли два банка: УФС-Банк и Прайм-Банк. Депозиты вкладчиков частично вернули, а финансовые учреждения ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантивания вкладов физлиц (ФГВФЛ). Процедура ликвидации продолжалась несколько лет. 5 и 6 июня ликвидаторы окончательно подали документы регистратору юридических лиц и банки закрыли. Депозиты вкладчикам уже вернули. Правда, по закону, если сумма вклада составляет более 200 тыс. грн, Фонд возвращает всего 200 тыс., а остальное сгорает.

К слову, в 2020-м закроют как минимум еще четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

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Отметим, согласно рейтингу надежности финансовых учреждений, в тройку самых "крепких" банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов с прибыли клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
банккрадут деньги с банковских карточек
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