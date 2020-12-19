В Украине за два месяца приватизировали 15 спиртзаводов: неэффективная монополия разрушена

В Украине Государственный фонд имущества всего за два месяца провел приватизацию 15 спиртзаводов. Бюджет получил более миллиарда гривен.

Об этом на своей странице Facebook сообщили глава ведомства Дмитрий Сенниченко. На каждый завод было до 8 претендентов. Благодаря конкуренции цены выросли в среднем на 135%.

Отметим, в Украине долгое время существовала государственная монополия на производство спирта. Неэффективное управление и полное отсутствие конкуренции привело к возникновению огромной доли контрафактной продукции. При этом производство спирта государством превратилось в схему незаконных поборов с производителей алкоголя.

Продажа спиртовых заводов может привести к появлению рыночных условий, конкуренции среди разных производителей. Это позитивно повлияет и на цены, и на качество, и на налоговые поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации спиртовых заводов. Глава ФГИ отметил, что график аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю.

В 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проект госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

12 августа Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.