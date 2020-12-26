В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка в 2021-м

В Украине дешевые отечественные сигареты в декабре 2021-го подорожают на 7,9 грн, среднего качества – на 8,9 грн, а премиум – на 12 грн.

К примеру, если вы курите относительно дорогие сигареты и пачки хватает вам на два дня, в декабре 2021-го вам придется в месяц платить на 180 грн больше, чем сейчас. Итак, согласно оценкам OBOZREVATEL, с учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:

пачка украинских сигарет – 49,4 грн;

пачка сигарет медиум-класса – 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса – 66,8 грн.

По данным статистики, сигареты с фильтром местного производства стоят в среднем 41,5 грн, медиум-класс – 48,9 грн, а премиум – 54,7 грн за пачку.

Главный противник такого подорожания – табачные производители. Их аргумент: чем выше цены, тем больше тень. И хотя объем теневого оборота должны сокращать правоохранительные и надзорные структуры, соблазн не платить акцизы после их повышения действительно растет. Единственный выход в этой ситуации – усиливать контроль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2021-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.