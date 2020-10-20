В Украине взлетит уровень бедности: озвучены новые прогнозы

В Украине уровень бедности по итогам 2020 года может увеличится с 38,5 до 45%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным Министерства социальной политики, в 2019-м году в Украине за чертой бедности проживали 38,5% населения. Но бедность в нашем Министерстве определяют немного иначе, чем во Всемирном банке. У нас уровень бедности измеряется отношением к прожиточному минимуму: установленному и фактическому. Сейчас наш прожиточный минимум – 3974 грн. А с учетом обязательных платежей 4557 грн. Если соотносить с такими цифрами, то по итогам этого года уровень бедности может вырасти до 45%.

"Это не катастрофический рост. Тем более в 2016-м у нас было 43,2%. Фактически мы вернулись на несколько лет назад. Но это не приведет к массовому обеднению", – утверждает научный консультант Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Сиденко.

У Государственной службы статистики немного другие данные. По их подсчетам, за чертой бедности в 2019-м проживали 23,1% украинцев, примерно 400 тыс. Если же считать по методике Всемирного банка (1,9 доллара в день на человека), то крайне бедных, как в некоторых странах Африки и Азии, у нас практически нет – их всего 0,01% от населения страны.

По уровню дохода рассчитывают так называемую монетарную бедность. Но кроме того, уровень бедности также определяется за доступом к определенным благам. По этим показателям ситуация немного хуже. В Украине общий показатель бедности относительно доступности к благам – 0,1%. Для сравнения, в Уганде это 57%, а в Танзании – 58.

"Для нас крайняя бедность – не проблема. – утверждает доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, – Но дело в том, что сами украинцы часто считают себя беднее, чем есть на самом деле. В 2020-м году Госстат опубликовал данные опроса среди населения, который показал, что 65% украинцев считают себя бедными. Это субъективная бедность. Например, когда у людей две квартиры, а они все еще считают себя бедными, потому что у соседей – три".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.