В Украине вырос курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках
В Украине официальный курс доллара 26 мая вырос с 26,75 до 26,87 грн/$. Также валюта подорожала в банках и обменниках.
Об этом говорится в данных банковских учреждений и НБУ.
Курс НБУ на 26 мая
100 долларов США – 2687 грн (+ 12 коп.)
100 евро – 2931 грн (+ 15 коп.)
Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в ПриватБанке
Доллар:
Покупка – 26,65 грн/$
Продажа – 27,05 грн/$
Средний курс в банках
Доллар:
Покупка – 26,72 грн/$
Продажа – 26,99 грн/$
Курс в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,80 грн/$
Продажа – 26,9 грн/$
Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".
"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.