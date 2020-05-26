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26 мая • обновлено в 08:51
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В Украине вырос курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках

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В Украине официальный курс доллара 26 мая вырос с 26,75 до 26,87 грн/$. Также валюта подорожала в банках и обменниках.

Об этом говорится в данных банковских учреждений и НБУ.

Курс НБУ на 26 мая

  • 100 долларов США – 2687 грн (+ 12 коп.)

  • 100 евро – 2931 грн (+ 15 коп.)

Курс НБУ

Курс НБУ

НБУ

Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс в ПриватБанке

Доллар:

  • Покупка – 26,65 грн/$

  • Продажа – 27,05 грн/$

Курс в ПриватБанке

Курс в ПриватБанке

ПриватБанк

Средний курс в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,72 грн/$

  • Продажа – 26,99 грн/$

Курс в банках

Курс в банках

finance.i.ua

Курс в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,80 грн/$

  • Продажа – 26,9 грн/$

Курс в обменниках

Курс в обменниках

finance.i.ua

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют гривня доллар
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