В Украине вырос курс доллара, а евро ушел вниз

Официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 8 сентября

1 доллар США – 27,75 грн

1 евро – 32,80 грн.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,59 грн/$ (+4 коп.)

Продажа – 27,86 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,41 грн/€ (+3 коп.)

Продажа – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,66 грн/$

Продажа – 27,75 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,71 грн/€

Продажа – 32,81 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,68 грн/$

Продажа – 27,73 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,63 грн/€

Продажа – 32,70 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).