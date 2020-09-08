В Украине вырос курс доллара, а евро ушел вниз

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:44, 8.09.2020 Обновлено: 09:47, 8.09.2020

Официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 8 сентября

  • 1 доллар США – 27,75 грн

  • 1 евро – 32,80 грн.

Официальный курс валют.
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,59 грн/$ (+4 коп.)

  • Продажа – 27,86 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,41 грн/€ (+3 коп.)

  • Продажа – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Курс евро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,66 грн/$

  • Продажа – 27,75 грн/$

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,71 грн/€

  • Продажа – 32,81 грн/€

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,68 грн/$

  • Продажа – 27,73 грн/$

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,63 грн/€

  • Продажа – 32,70 грн/€

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).

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