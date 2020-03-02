В Украине такого не было с 90-х: как аномальная зима повлияет на цены и курс доллара

Из-за аномально теплой и бесснежной зимы Украину ждут серьезные проблемы с урожаем. Фермеры жалуются, что уже гибнут озимые пшеницы и ячменя. По самым оптимистичным прогнозам мы можем недосчитаться трети урожая. С голоду не умрем, но на цены ситуация повлияет.

Подробнее о том, что нас ждет летом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Надеемся на чудо

Фермеры уже бьют тревогу – такая погода грозит серьезными проблемами с урожаем. Некоторые опасаются, что могут недобрать треть того, что собирали раньше. "Нам остается только надеяться на Бога и молиться", – говорит фермер с Черкасской области Василий Драч. По его словам, из-за бесснежной зимы в земле сейчас очень мало влаги.

Поля озимых uga.ua

"На начало марта в земле должно быть влаги на 1 метр. А я недавно померял – там всего 22-23 см. Сейчас прошел хороший дождь, может будет сантиметров 30, но это всего лишь треть от необходимого", – говорит Драч.

По словам фермера, если случится чудо, и весной все-таки пройдут хорошие дожди, то можно еще надеяться на какой-то урожай. "Но сейчас нам обещают очень жаркий июнь. А обычно в начале июня шли хорошие дожди после посевной. Сейчас только надеемся на чудо", – говорит Драч.

С ним согласен и руководитель ассоциации фермеров и владельцев земли Черкасской области Виктор Гончаренко. "Картина очень плачевная. Запасов воды крайне мало. Причем ситуация такая – на поверхности земли 20 см влаги, потом метр сухой земли, практически как камень, а потом уже грунтовые воды. В таком случае корни растений будут просто засыхать", – сообщает он.

Также он отмечает, что уже сейчас погибают озимые. "Озимые пшеницы в очень плохом состоянии. И озимые ячменя в критическом", – говорит Гончаренко.

Плохие новости сообщил и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – Украину может ожидать засуха. С такой проблемой за годы независимости страна еще не сталкивалась. Сейчас обсуждают возможные варианты решения проблемы, в частности, увеличение мелиорации и площадей под орошение.

"Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах", – заявил Оржель.

Алексей Оржель Liga.net

Ударит по гривне и ценам

Аналитик аграрного рынка Ярослав Левицкий сказал OZREVATEL, что на сегодняшний день засуха – лишь один из возможных прогнозов, правда, самый пессимистичный. Подтвердится он или нет – неизвестно, однако уже сейчас прогнозируют уменьшение урожая на 10 миллионов тонн. Естественно, будут последствия – гривня может упасть, доллар может вырасти, а цены – подняться.

"Наш внутренний рынок зависит от мирового. В любом случае, мы соберем достаточно урожая, чтоб обеспечить свои потребности, потому что это всего лишь около 8 миллионов тонн. Если будет меньше урожай, то будет меньше экспорт, меньше поступление валюты, соответственно, можно ожидать ослабление курса гривни. Как это скажется на цене хлеба, зерна? У нас цены мирового рынка, так что нужно понимать, что если Украина соберет меньше зерна, то и цены мирового рынка повысятся", – поделился аналитик.

В Украину может прийти засуха

Паника преждевременна?

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло в комментарии OBOZREVATEL говорит, что пока паниковать рано. Понять, будет ли засуха, можно в середине марта.

Также он отмечает, что сейчас уровень запаса влаги в почве недостаточный, но того уровня осадков, что ожидается в ближайшее время, должно хватить для начала полевых работ.

"Это преждевременная паника, потому что мы не знаем что будет в апреле и мае по осадкам. Тех осадков, которые выпадают сейчас, уже достаточно для начала полевых работ. Но оценить будущий урожай можно только по озимым и яровым", – рассказал синоптик.

Мурмыло также предполагает, что средняя температура весной будет на 2 градуса выше нормы.

"Вегетация растений начнется, а воды в почве маловато. Сейчас слабых растений 10-15% от общего количества, это некритично. Но если осадков не будет, то это очень плохо. Это повлияет на урожай пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха", – говорит Мурмыло.

А синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в марте среднемесячная температура окажется на 3-5 градусов выше нормы. А что касается осадков, то они будут в пределах нормы.

Правда, для того, чтобы растения начали нормально развиваться, весной должны пройти дожди в 1,5 раза выше нормы, считает Мурмыло.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!