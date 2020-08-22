Осенью в Украине начнется плавная девальвация гривни, которая связана с подготовкой отопительного сезона, активизацией бизнеса. В сентябре курс может вырасти до 27,8-28 грн/$ (на данный момент 27,4 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. "Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – рассказывает Комов.

Правда, чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.