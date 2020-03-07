В Украине в новом Кабмине анонсировали войну с недобросовестными плательщиками налогов

В Украине дыру в бюджете в размере 16 млрд грн за 2020 год планируют покрывать за счет борьбы с недобросовестными налогоплательщиками.

Об этом министр финансов Игорь Уманский заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 6 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первое направление – внутренние резервы. Ни для кого не секрет, есть схемы при оплате НДС...Это и вопрос контрабанды, неуплаты акцизов с сигарет, алкоголя. Безусловно, в условиях, когда необходимо повышать социальных стандарты, погашать долги по зарплатам, нужен ресурс. Первое – направление борьба с недобросовестными плательщиками, которые используют схемы и не платят", – заявил министр.

Игорь Уманский

При этом, чтобы искоренить проблему, необходимо подходить к ней комплексно, все органы власти должны работать слажено. Отметим, как ранее уже писал OBOZREVATEL, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики.

С львиной доли заработанных денег не уплачивается налог в бюджет. Это касается и крупного бизнеса, который используют скрутки для уклонения от НДС, занижает реальные обороты и не показывает настоящую прибыль, и простых украинцев, которые не декларируют дополнительные доходы.

Кроме того, часть бизнеса также нарушает трудовое законодательство, не оформляет сотрудников официально или же платят большую часть зарплаты в конвертах. Это позволяет им не уплачивать НДФЛ и ЕСВ в полном размере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года недополучил 18 млрд гривен. В частности, Государственная таможенная служба только за февраль не выполнила плановые показатели на 6,3 млрд гривен.

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