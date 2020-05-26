В Украине в 2020 году могли "отмыть" десятки миллиардов гривен – Госфинмониторинг

В Украине только с начала 2020 года Госфинмониторинг обнаружил и направил в правоохранительные органы 60 подозрений в отмывании средств на общую сумму 29,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга. "Услуги" по уклонению от уплаты налогов и получения наличных, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, пользуются спросом среди украинских налогоплательщиков. Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые "скрутки", а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, в свою очередь "продают" неучтенную наличность, проводя операции "встречных потоков", – говорится в публикации.

Так, Госфинмониторинг направил материалы в:

СБУ – 34 материала на сумму 16,3 млрд грн;

ГФС – 21 материал на сумму 7,3 млрд грн;

ГПУ – 2 материала на сумму 6,0 млрд грн;

ГБР –1 материал на сумму 200 млн;

НАБУ – 1 материал на сумму 40 млн грн;

Полицию – 1 материал на сумму 40 млн гривен.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействовано около 4500 предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13 5 млрд гривен.

Для сравнения, в 2019 году Госфинмониторингом передал 893 материала в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций связанных с преступными доходами и их отмыванием составляет 92,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первом квартале 2020 года обнаружили ряд финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег на суму 14,8 млрд гривен.