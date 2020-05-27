В Украине увеличат зарплаты чиновникам: новшество Кабмина

В Украине увеличат зарплаты чиновников, повысив размер окладов и сократив премиальную часть. В результате 70% зарплат составит "голый" оклад, а премии будут выплачивать ежеквартально и ежегодно.

Об этом на заседании Кабмина 27 мая заявил и.о. главы Нацагенства по вопросам госслужбы Владимир Куприй. "Задача – упростить структуру зарплаты. 70% должен быть оклад, а 30% – премии, которые будут привязаны к результатам работы. Сейчас есть 13 элементов, 6 из которых переменные и зависят от руководства", – рассказал Куприй.

Насколько такой подход позволит увеличить зарплаты, в Кабмине пока еще не подсчитали. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль добавил: вместе с тем нужно сократить и количество чиновников. В отдельный период на госслужбе остаются открытыми 29 тыс. вакансий. Желающих работать нет, но ведомства должны беречь бюджет в фонде оплаты труда.

"Вначале нужно поднимать продуктивность, а потом уже и зарплаты до уровня рыночных", – заявил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.