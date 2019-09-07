В Украине установят новый курс доллара: аналитик озвучил стоимость

В Украине курс доллара до 12 сентября может стабилизироваться около отметки в 25 грн/$, при этом по состоянию на 7 сентября валюта продается за 25,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. "В Украине национальная валюта стабилизируется около 25 грн за доллар, при этом на данный момент, за последние дни, видим определенную девальвацию, которая имеет скорее очень краткий эффект. Позитивные ожидания позволяют сейчас поддерживать стабилизацию гривни", – прогнозирует эксперт.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25-25,2 грн/$

Отметим, украинская гривня за последний год укрепилась на 13% и заняла второе место в мире по уровню роста. При этом за 10 лет общая девальвация составила 184%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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