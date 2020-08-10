В Украине укрепилась гривня, а доллар и евро подешевели: курс валют на 10 августа

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:54, 10.08.2020

Официальный курс доллара в понедельник, 10 августа, снизился на 3 копейки и установился на уровне 27,64 грн. Такжи снизился евро – до 32,68 грн (-11 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 10 августа

  • 1 доллар США – 27,63 грн

  • 1 евро – 32,68 грн.

Курс валют 10 августа
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,50 грн/$ (0 коп.)

  • Продажа – 27,77 грн/$ (+1 коп.)

Курс валют 10 августа
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,25 грн/€ (-1 коп.)

  • Продажа – 32,85 грн/€ (0 коп.)

Курс валют 10 августа
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,59 грн/$

  • Продажа – 27,67 грн/$

Курс валют 10 августа
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,54 грн/€

  • Продажа – 32,64 грн/€

Курс валют 10 августа
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,60 грн/$

  • Продажа – 27,65 грн/$

Курс валют 10 августа
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,38 грн/€

  • Продажа – 32,45 грн/€

Курс валют 10 августа
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 7 августа, снизился на 2 копейки и установился на уровне 27,67 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,79 грн (-10 коп.)

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