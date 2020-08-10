В Украине укрепилась гривня, а доллар и евро подешевели: курс валют на 10 августа
Официальный курс доллара в понедельник, 10 августа, снизился на 3 копейки и установился на уровне 27,64 грн. Такжи снизился евро – до 32,68 грн (-11 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 10 августа
1 доллар США – 27,63 грн
1 евро – 32,68 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,50 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 27,77 грн/$ (+1 коп.)
Евро:
Покупка – 32,25 грн/€ (-1 коп.)
Продажа – 32,85 грн/€ (0 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,59 грн/$
Продажа – 27,67 грн/$
Евро:
Покупка – 32,54 грн/€
Продажа – 32,64 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,60 грн/$
Продажа – 27,65 грн/$
Евро:
Покупка – 32,38 грн/€
Продажа – 32,45 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 7 августа, снизился на 2 копейки и установился на уровне 27,67 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,79 грн (-10 коп.)