В Украине стабилизируется курс и пробьет психологическую отметку: прогноз

В Украине курс доллара до 17 июля может снизиться с 27,05 до 26,9 грн, опустившись ниже психологической отметки.

Такой прогноз OBOZREVATEL аналитик Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит стабильность и будет двигаться в диапазоне 26,9-27,1 гривен", – прогнозирует эксперт

Как отмечает Шевчишин, НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне. Импортеры ведут себя спокойно, а спрос со стороны населения и спекулянтов был достаточно быстро сбит.

"В то же время, нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ, и их спрос пока является ключевым фактором давления на курс. Но и он пока купируется. Однако, погашение ОВГЗ на 6,3 млрд гривен, прошедшее на неделе, еще надавит на гривну, поскольку пополнит доступную для покупки валюты ликвидности", – добавляет аналитик.

Среди важных новостей, способных повлиять на рынок,эксперт называет заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заложенный в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.