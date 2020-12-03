В Украине сократилось количество вакансий: какая отрасль пострадала больше всего

С начала октября текущего года количество вакансий на рынке труда Украины снизилась на 13%. Хуже всего дела обстоят в сфере общественного питания.

Об этом сообщает портал "Опендатабот", ссылаясь на данные сайтов по поиску работы работы Work.ua и Jooble. Отмечается, что спад количества вакансий наблюдается каждую осень.

Наибольшее сокращение предложений работы фиксируется в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива. Также падает спрос работодателей на такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

Сокращение вакансий в сфере питания https://opendatabot.ua/

Вместе с тем в топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры. Растет и количество вакансий на рынке IT. "На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов — это на 7% больше, чем за неделю до того", — констатируют в "Опендатабот". По-прежнему востребованной остается работа заробитчан.

Отметим, что на сокращение количества вакансий повлиял коронавирусный карантин, в том числе карантин выходного дня, который длился в Украине три недели, с 11 ноября 2020 года. В частности, ограничения предусматривали закрытия на субботу и воскресенье кинотеатров, непродовольственных магазинов, ТРЦ, кафе и ресторанов. Однако 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня и вернул ограничения оранжевой зоны на территории всей страны, объяснив свое решение положительной динамикой распространения COVID-19.

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