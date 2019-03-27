В Украине снова изменили тариф на газ: новые суммы придут через несколько дней

В Украине с 1 апреля снова пересмотрят тариф на голубое топливо для населения. Украинцы вместо 8,55 будут платить 8,38 грн за куб. Такое решение принял "Нафтогаз" в связи со значительным снижением цен на мировом рынке.

Правда, в то время как простые украинцы будут покупать газ по 8,38 грн за кубометр, бизнес будет платить за такое же количество голубого топлива всего 5,9 грн. Впервые за несколько лет цены по правительственному проекту выше рыночной стоимости.

OBOZREVATEL выяснил, как изменятся цены на газ с 1 апреля и почему рыночные цены оказались ниже регулируемых.

Главное:

стоимость газа на открытом рынке упала до 5,9 грн за куб, а население платит 8,55 грн;

"Нафтогаз" принял решение снизить тариф, отказавшись от своей наценки в размере 2%;

чтобы снизить тариф на газ хотя бы до уровня рыночного, Кабмин должен согласовать это решение с МВФ;

чтобы окончательно решить газовый вопрос, Украина должна добывать столько голубого топлива, сколько хватит на обеспечение ее нужд.

Украинцы платят больше промышленности, но тариф снизили

Тариф на газ для простых украинцев определяет Кабинет министров. Идея простая: правительство устанавливает цену и обязывает "Нафтогаз" продавать по указанной стоимости продавать голубое топливо на нужды населения. Чаще всего эта цифра ниже рыночной. Но в 2019-м ситуация кардинально изменилась. Уже несколько месяцев стоимость газа на открытом рынке падает.

"На европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения", – заявил несколько недель назад глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Так и произошло. "Нафтогаз", который имеет одни из самых высоких цен для промышленности, уже в апреле будет продавать голубое топливо по 5,9 грн за куб. В то время как, согласно постановлению Кабмина, цена для населения должна составлять 8,55 грн.

Без решения правительства "Нафтогаз" снизит цену для простых украинцев всего до 8,38 грн. Но чтобы значительно урезать тарифы (хотя бы до уровня рыночных цен), необходимо разрешение МВФ. Украина, подписывая меморандум, согласовала подорожание газа в несколько этапов и приняла соответствующее постановление. Но в этом постановлении не было предусмотрено варианта, при котором газ на европейском рынке дешевеет, а не дорожает.

Без решения правительства максимум, что может сделать "Нафтогаз" – отказаться от своей торговой наценке в размере 2%. Учитывая, что предприятие и без того заработает на разнице между рыночной ценой и стоимостью газа для промышленности, "Нафтогаз" принял решение убрать из тарифа свою наценку. Тариф снизили на 2%. Следующий шаг за Кабмином. Они должны инициировать переговорный процесс и согласовать с МВФ возможность снизить цены.

В Кабмине уже заявили, что соответствующие переговоры проводят. И главное – добиться отмены подорожания газа в мае, а не урезать цену. Если действующее постановление не пересмотрят, уже через месяц украинцы будут платить за каждый куб больше 10 грн. И если на открытом рынке стоимость голубого топлива не взлетит, промышленные потребители будут платить на 20-30% меньше простых украинцев.

Аналитик Владимир Мазуренко отмечает: стоимость газа на открытом рынке меняется ежемесячно, поэтому вполне возможно, что с наступлением отопительного сезона цены достигнут регулируемого правительством уровня.

"Спешить снижать тариф не стоит. Сейчас у нас на открытом рынке одна цена, а в октябре будет совершенно другая. Когда начинается отопительный сезон, растет спрос и увеличиваются цены", – отмечает аналитик.

Стоимость газа может быть ниже, но для этого придется наращивать добычу

Норвегия, Нидерланды и Украина – страны с наиболее крупными запасами газа в Европе. При этом первые два государства входят в список богатейших, а Украина пасет задних. Имея подтвержденные залежи – 590 млрд куб. м (по оценкам "Нафтогаза"), мы каждый год вынуждены тратить валюту на покупку около 8-10 млрд кубов голубого топлива.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: достичь энергонезависимости и в течение нескольких лет нарастить добычу газа до 20 млрд куб. м государственная компания вполне способна. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах в качестве примера приводит статистику прошлого года. "Укргаздобыча" увеличила объем на 1,6%, а частные компании – более чем на 7%.

Главное, добавляет глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, НАК должен покупать новые лицензии. В Геонадра начали продавать их на открытых торгах. Но из 10 лотов реализовали только 3 наиболее ликвидных месторождения. Проблема в том, что далеко не все выставленные участки вызывают интерес у игроков рынка.

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"Сказать, что все лицензии неликвидны, нельзя. За одну лицензию была настоящая конкуренция, в результате аукциона стоимость подняли с 17 до 85 млн грн. Еще одна лицензия досталась "Укргаздобыче", третью приобрела "Бурисма". Сейчас важно, чтобы УГД участвовало в конкурсах и получало новые лицензии", – отмечает Дубовский.

Одна из основных проблем – необходимость согласовывать разработку с областными советами, уверены в Ассоциации газодобывающих компаний. С 2018-го уплачиваемая рента остается в местных бюджетах. По идее это должно было подтолкнуть местные власти к сотрудничеству, однако по факту процесс все еще тормозят.

Отказавшись от импорта голубого топлива, в Украине стоимость газа может быть значительно ниже европейской. Однако, покамест население платит даже больше, чем на открытом рынке.

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